In casa nerazzurra si inizia a parlare della possibile festa scudetto, con alcuni anticipi su una partita che potrebbe essere decisiva. Le voci indicano che la squadra potrebbe celebrare il titolo contro il Parma. Sono emersi primi segnali che suggeriscono un’attenzione particolare verso questa gara, considerata potenzialmente chiave per la conquista del campionato. La partita si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più tesa.

di Alberto Petrosilli Festa scudetto Inter, i nerazzurri puntano a festeggiare la vittoria tricolore contro il Parma: primi spifferi. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu, solida regina del campionato con 78 punti sta per scrivere una nuova pagina leggendaria della sua storia. Dopo il crollo interno del Napoli contro la Lazio, la conquista del ventunesimo scudetto non è più in discussione: resta solo da capire quando scatterà l’ora X per far partire i caroselli di gioia. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Festa scudetto Inter, scatta il piano tricolore: domenica contro il Torino la prima chance, ma la festa ufficiale punta al Parma». Secondo La Gazzetta dello Sport, le istituzioni milanesi sono già al lavoro per gestire l’ordine pubblico.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Festa scudetto Inter, primi spifferi in casa nerazzurra: c’è quella partita nel mirino! Lo scenario

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