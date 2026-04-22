Mancano due giorni alla presentazione delle liste Forza Italia perde pure la consigliera Buonocuore

A due giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste alle elezioni comunali 2026, si registrano alcune novità. Nel pomeriggio, l'ex primo cittadino annuncerà ufficialmente i nomi degli assessori scelti. Nel frattempo, in Forza Italia, si parla di un ingresso di un deputato regionale nella lista, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La campagna elettorale si avvicina al suo momento decisivo.

Mancano poche ore, 48, alla presentazione delle liste al Comune per le elezioni amministrative 2026. Nel pomeriggio l'ex sindaco Basile ufficializzerà gli assessori designati mentre qualche passaggio si registra in Forza Italia dove troverà posto a meno di sorprese il deputato regionale.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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