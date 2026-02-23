Liste d’attesa Modoni Forza Italia | Le AUSL garantiscano il diritto alla salute

Marco Modoni, referente cittadino di Forza Italia, denuncia che le liste d’attesa chiuse delle AUSL di Bologna e Parma ostacolano l’accesso alle cure. La causa risiede nella gestione delle prestazioni sanitarie, che limita la possibilità dei pazienti di ricevere assistenza tempestiva. Modoni chiede alle aziende sanitarie di rispettare il diritto alla salute e di riaprire immediatamente le liste d’attesa. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Il referente cittadino per la sanità di Forza Italia. "La situazione delle agende chiuse rappresenta un problema serio e non più rinviabile" In merito alla diffida inviata dal consigliere regionale Pietro Vignali alle AUSL di Bologna e Parma per la riapertura delle liste d’attesa attualmente chiuse per diverse prestazioni sanitarie, interviene Marco Modoni, referente cittadino per la sanità di Forza Italia. «La situazione delle agende chiuse rappresenta un problema serio e non più rinviabile – dichiara Modoni –. I cittadini di Parma e Bologna segnalano da tempo l’impossibilità di prenotare visite ed esami fondamentali, con risposte che rimandano a date indefinite o alla totale indisponibilità di appuntamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Liste d'attesa in sanità, Vignali (Forza Italia): "Molte più prestazioni prima della pandemia". Replica l'AuslVignali di Forza Italia torna a parlare delle liste d’attesa in sanità e dice che, prima della pandemia, a Cesena le cose funzionavano meglio.

"Liste d'attesa, che fine hanno fatto le proposte per risolvere il problema delle mancate prenotazioni e di un diritto alla salute spesso negato?"Le lunghe attese per visite mediche a Parma sono causate dalla mancanza di risorse e da un sistema sovraccarico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Sanità e liste d’attesa in crescita: come si stanno organizzando i cittadini?Negli ultimi anni, le liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici sono diventate uno degli aspetti più discussi del sistema sanitario. I tempi che intercorrono tra la richiesta di un ... cn24tv.it

Liste d'attesa, la verità contro gli slogan: superficialità e disinformazione che non possiamo tollerareIl consigliere comunale del Pd Marco Alfredo Arcidiacono: Ho contestato le imprecisioni di Vignali sulle liste d'attesa. La sanità richiede soluzioni concrete e competenza tecnica, non semplificazion ... parmatoday.it

Il presidente dell’istituto Ixè: «Contrari oggi tra il 52% e il 54%». Su Forza Italia: «È la loro riforma, ma un elettore su 5 è passato all’altro fronte» #giustizia #referendum - facebook.com facebook

Sanità in crisi, sicurezza sotto accusa e referendum: Forza Italia accende la sfida in Emilia-Romagna x.com