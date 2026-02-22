Provinciali porte aperte | rush finale per la presentazione delle liste

Le liste per le elezioni provinciali sono state aperte a causa della fine del termine previsto per la presentazione. I candidati hanno iniziato a depositare i loro documenti presso gli uffici elettorali, con alcune liste già pronte per il caricamento online. Le candidature devono essere consegnate entro le 12 di lunedì, segnando il rush finale della campagna. La prossima fase prevede la verifica delle liste e la pubblicazione ufficiale dei candidati ammessi.

Tempo di lettura: 2 minuti Entra nel vivo la partita per il rinnovo del Consiglio provinciale. Da oggi è possibile presentare ufficialmente le liste, che potranno essere depositate fino alle ore 12 di lunedì. Il voto, come previsto per le elezioni provinciali, coinvolgerà esclusivamente sindaci e consiglieri comunali del territorio e non i cittadini. Sono 1.316 gli amministratori aventi diritto al voto – tra sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale – che sceglieranno i futuri rappresentanti di Palazzo Caracciolo. Avellino, Castelfranci, Cervinara, Guardia dei Lombardi, Prata Principato Ultra e Quindici sono comuni commissariati e dunque non votano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Elezioni provinciali 2026, al via il deposito delle liste a Palazzo Sant'AgostinoDa oggi, domenica 21 dicembre, fino alle 12 di lunedì 22 dicembre, è possibile depositare le liste presso gli uffici di Palazzo Sant’Agostino per le elezioni provinciali 2026, previste per domenica 11 gennaio.

Elezioni provinciali, sette liste per dieci seggi: è iniziato il risiko delle candidatureSono aperte le candidature per le elezioni provinciali, con sette liste in corsa per conquistare dieci seggi.

