Mamma si getta dal balcone con i tre figli muore sul colpo con i due bambini | grave la terza Li aveva vestiti eleganti prima di ucciderli

Una donna si è tolta la vita lanciandosi dal balcone di un edificio in via Zanotti Bianco a Catanzaro, alle 3 di notte. Con lei sono morti i due figli più piccoli, mentre un terzo bambino è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. La donna aveva indossato abiti eleganti prima del gesto, e la figlia di circa cinque anni e mezzo è attualmente ricoverata in Rianimazione.

È ricoverata in Rianimazione la figlia di cinque anni e mezzo di Anna Democrito, che alle 3 di notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi, uno di quattro anni e l’altro di quattro mesi, sono morti sul colpo, la terza figlia è in gravi condizioni. Le cause del gesto non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell’Università “Magna Grecia”. La donna ha 46 anni e l’agenzia AdnKronos fa sapere che si chiamava Anna Democrito. L’omicidio-suicidio di Catanzaro. I fatti sono avvenuti in un quartiere dell’immediata periferia della cittò.🔗 Leggi su Open.online

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