Catanzaro mamma si getta dal balcone con i figli | Anna muore con i suoi 2 bimbi gravissima la terza figlia di 6 anni Li aveva vestiti eleganti prima di ucciderli
Nella notte, in via Zanotti Bianco a Catanzaro, una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e i due bambini di 3 e 6 anni sono deceduti sul colpo, mentre la più piccola, di 6 anni, è rimasta gravemente ferita. Prima di compiere il gesto, i figli erano stati vestiti con abiti eleganti. La tragedia ha coinvolto tutta la famiglia, con la donna che non ha lasciato note o spiegazioni.
Catanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. I due bimbi, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre la bambina di 5 anni e mezzo è ricoverata in rianimazione. Deceduta anche la mamma che si è gettata tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco. La bambina è ricoverata in gravi condizioni in all'ospedale di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro e coordinate dal pm Graziella. L'ipotesi ritenuta più probabile è l'omicidio-suicidio.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Notizie correlate
Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la terza figlia di 6 anni. Li aveva vestiti eleganti prima di ucciderliCatanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme...
Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la figliaCatanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Omicidio - suicidio a Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano coi figli: due morti con lei, grave la grande; Catanzaro, mamma si getta dal balcone con tre figli. Tre morti e un ferito; Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti e un ferito; Donna si getta dalla finestra con 3 figli, morti mamma e 2 bimbi.
Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la terza figlia di 6 anni. Li aveva vestiti eleganti prima di ucciderliCatanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. I ... ilmessaggero.it
Tragedia a Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i 3 figli: 3 morti, grave una bambinaLa donna e due bimbi sono deceduti sul colpo, la bimba di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione ... quotidiano.net
Catanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. I due bimbi, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre la bambina di 5 anni e mezzo è ric - facebook.com facebook
Dramma a #Catanzaro, una donna di getta dal balcone con i suoi figli; tre morti e una bambina in gravi condizioni x.com