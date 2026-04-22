Nella notte, in via Zanotti Bianco a Catanzaro, una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e i due bambini di 3 e 6 anni sono deceduti sul colpo, mentre la più piccola, di 6 anni, è rimasta gravemente ferita. Prima di compiere il gesto, i figli erano stati vestiti con abiti eleganti. La tragedia ha coinvolto tutta la famiglia, con la donna che non ha lasciato note o spiegazioni.

Catanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. I due bimbi, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre la bambina di 5 anni e mezzo è ricoverata in rianimazione. Deceduta anche la mamma che si è gettata tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco. La bambina è ricoverata in gravi condizioni in all'ospedale di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro e coordinate dal pm Graziella. L'ipotesi ritenuta più probabile è l'omicidio-suicidio.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: Anna muore con i suoi 2 bimbi, gravissima la terza figlia di 6 anni. Li aveva vestiti eleganti prima di ucciderli

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