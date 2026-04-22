Nella notte a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, una donna di 46 anni si è tolta la vita insieme ai suoi tre figli, lanciandosi dal terzo piano di uno stabile. La donna e due dei bambini sono deceduti, mentre un'altra figlia di sei anni è rimasta in gravi condizioni. Prima dell'evento, la donna aveva indossato vestiti eleganti. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Catanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. I due bimbi, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre la bambina di 5 anni e mezzo è ricoverata in rianimazione. Deceduta anche la mamma che si è gettata tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco. La bambina è ricoverata in gravi condizioni in all'ospedale di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro e coordinate dal pm Graziella. L'ipotesi ritenuta più probabile è l'omicidio-suicidio.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la terza figlia di 6 anni. Li aveva vestiti eleganti prima di ucciderli

Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la terza

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