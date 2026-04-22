Un uomo di 30 anni di origini dominicane e residente in Svizzera è stato arrestato dai Carabinieri di Como mentre cercava di attraversare il confine con la Svizzera. L’arresto è avvenuto grazie ai sistemi di lettura targhe installati alla dogana di Chiasso, che hanno segnalato il suo passaggio. Da diversi anni, l’uomo aveva violato un provvedimento di restrizione, maltrattando e aggredendo ripetutamente l’ex compagna.

Como, 22 aprile 2026 – Da alcuni anni maltrattava, minacciava e picchiava la ex compagna. Per questo, un uomo di 30 anni di origini dominicane e residente in Svizzera, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Como. L'arresto è conseguenza di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso marzo dal Tribunale di Como. I militari hanno potuto individuare il trentenne tramite i sistemi di lettura targhe alla Dogana di Chiasso. https:www.ilgiorno.itcomocronacasequestrati-in-casa-un-pomeriggio-e4470336 La prima denuncia. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla vittima, una donna italiana di 36 anni, che nel settembre 2025 ha raccontato di aver subito dal 2024 continue violenze psicologiche e minacce da parte dell’uomo, iniziate durante la gravidanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maltrattamenti all’ex compagna, arrestato al confine con la Svizzera grazie ai sistemi di lettura targhe della dogana di Chiasso

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