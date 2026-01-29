Maltrattamenti e violenza ai danni dell' ex compagna a Campobasso 40enne arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni a Campobasso con l’accusa di aver maltrattato l’ex compagna. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe messo in atto comportamenti violenti e aggressivi nei confronti della donna, che ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto questa mattina, dopo un’indagine avviata dalle forze dell’ordine che hanno raccolto le testimonianze e gli elementi necessari. La vittima si è presentata in commissariato, raccontando di aver subito rip

Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato su richiesta della Procura della Repubblica. Il soggetto, un 50enne di Campobasso è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale con l’accusa di aver maltrattato l’ex compagna, una 40enne residente nel capoluogo. L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio del 28 gennaio 2026. Maltrattamenti in famiglia a Campobasso L’indagine e la fase processuale Il Codice Rosso e la tutela delle vittime Conclusioni e prossimi sviluppi Maltrattamenti in famiglia a Campobasso La Squadra Mobile di Campobasso ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

