Nel pomeriggio di oggi, un temporale ha interessato le aree agricole tra Altamura e Jesce, causando una forte grandinata. La precipitazione ha coperto la strada provinciale SP41 di uno strato di ghiaccio, creando disagi alla circolazione. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali danni o interventi delle autorità. La strada rimane chiusa per motivi di sicurezza.

Un violento temporale ha colpito nel pomeriggio di oggi le zone agricole tra Altamura e Jesce, provocando una grandinata intensa che ha trasformato il manto stradale della SP41 in una superficie ghiacciata. Il fenomeno, concentrato in un brevissimo lasso di tempo, ha creato condizioni di forte pericolo per la circolazione automobilistica nelle campagne murgiane. L’impatto sulla viabilità murgiana tra Altamura e Jesce. Il cielo sopra l’area delle Murge ha subito una mutazione repentina, passando da condizioni di stabilità a un ambiente plumbeo in pochi minuti, accompagnato da un cambiamento sensibile dell’odore dell’aria. Lungo la strada provinciale 41, che collega i due centri abitati attraversando il territorio rurale, la precipitazione di chicchi di ghiaccio è stata così massiccia da imbiancare completamente l’asfalto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo sulle Murge: la grandine blocca la SP41 tra Altamura e Jesce

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