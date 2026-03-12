Fiumicino nella morsa del maltempo | grandine sulle piste e Focene allagata

Fiumicino è stata colpita da un'ondata di maltempo che ha coinvolto il territorio questa mattina. Le piogge sono state accompagnate da temporali e una grandinata intensa che ha imbiancato alcune zone, inclusa la pista dell'aeroporto. Focene si trova attualmente allagata a causa delle intense precipitazioni, mentre le strade e le aree aperte mostrano i segni dell'eccezionale evento meteorologico.

Fiumicino, 12 marzo 2026 – Fiumicino si è svegliata sotto una violenta ondata di maltempo. Pioggia battente, temporali e una grandinata particolarmente intensa hanno colpito il litorale, imbiancando tratti di strada e aree aperte come fosse neve. I disagi hanno interessato anche la zona dell’aeroporto Leonardo da Vinci, dove il peggioramento del tempo ha reso più complicata la mattinata per passeggeri e operatori. Il quadro, in realtà, era stato anticipato già nelle ore precedenti. Nel bollettino di allertamento della Protezione Civile della Regione Lazio, diffuso l’11 marzo, si prevedevano per giovedì 12 marzo “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri”, con validità dal mattino e per le successive 12-18 ore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fiumicino nella morsa del maltempo: piste ricoperte dalle grandine, infiltrazioni d’acqua ai terminalFiumicino, 12 marzo 2026 – Fiumicino si è svegliata sotto una violenta ondata di maltempo. Fino a Natale l'Italia nella morsa del maltempo"La settimana di Natale sarà decisamente movimentata e spesso instabile sull'Italia.