La Puglia è tra le regioni più colpite dal maltempo di oggi. Vento forte, che in alcune zone arriva fino a burrasca, e temporali si abbattono soprattutto nel Tarantino e nel Salento. La Protezione civile monitora la situazione, che resta critica in molte aree della regione.

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è in parte la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sui settori meridionali della Puglia. Venti da forti a burrasca settentrionali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta, vento fino a burrasca e per tarantino e Salento anche temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Oggi, la Puglia rientra tra le regioni italiane in allerta a causa di condizioni meteorologiche avverse, con possibili temporali e venti fino a burrasca.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

