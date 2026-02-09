Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

La Puglia è sotto stretta sorveglianza: oggi alcune zone, tra cui Taranto e il Salento, rischiano forti temporali. La Protezione civile ha diramato un allerta gialla, invitando la popolazione a prestare attenzione ai possibili cambiamenti del meteo. Le previsioni indicano piogge intense e venti forti, quindi le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non necessari.

Alcune regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso l'allerta con validità dalle 4 per quattordici ore. Si fa riferimento a "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del territorio, con quantitativi cumulati deboli." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

