Tra la sera di domenica 12 aprile e le giornate di lunedì 13 e mercoledì 14, un vortice di bassa pressione proveniente dal Nord Africa si sposterà verso l’Italia. La perturbazione porterà piogge intense e grandinate in diverse regioni, causando condizioni di maltempo su tutto il territorio. La situazione si manifesterà con precipitazioni diffuse e raffiche di vento nelle zone interessate.

Un vortice di bassa pressione in risalita dal Nord Africa colpirà l’Italia tra lunedì 13 e mercoledì 14 aprile, scatenando una fase di maltempo che inizierà a manifestarsi già dalla serata di domenica 12 aprile. Il sistema atmosferico trarrà forza dalle temperature insolitamente elevate dei nostri mari, trasformandosi in un fenomeno capace di generare piogge intense e possibili grandinate nel corso della prossima settimana. Il clima attuale vede ancora il dominio del sole e temperature stazionarie o in lieve aumento rispetto alla media stagionale, ma la stabilità è destinata a interrompersi. Per sabato 11 aprile, le previsioni indicano una giornata asciutta su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’energia del Mediterraneo scatena il maltempo: piogge e grandine

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Meteo: l'Uragano Melissa è il mostro atmosferico più forte del 2025, le immagini in DIRETTAL’uragano Melissa avanza lentamente sulla Giamaica, portando con sé venti fino a 300 km/h e una pressione record di circa 890 millibar, tra le più basse mai misurate nell’Atlantico. La situazione è ... ilmeteo.it

Occhio alle burrasche di scirocco in Sicilia: atteso un peggioramento del tempo nei prossimi giorni Ecco dove e quando https://qds.it/meteo-occhio-alla-burrasca-di-scirocco-in-arrivo-le-previsioni-in-sicilia/ - facebook.com facebook

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