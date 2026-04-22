Maltempo devasta il Chietino | strade in ginocchio e danni milionari

Dopo le abbondanti piogge di inizio aprile, le strade della provincia di Chieti risultano danneggiate e impraticabili in alcuni punti. Le autorità stanno valutando i danni causati dal maltempo, che hanno interessato infrastrutture e terreni agricoli. Diverse zone sono state isolate e sono stati richiesti interventi di emergenza. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti rilevanti, ma le ripercussioni sulla viabilità sono significative.

Chieti - Dopo le piogge eccezionali di inizio aprile, la Provincia di Chieti fa i conti con una rete viaria gravemente compromessa e chiede risorse urgenti Una situazione definita senza precedenti quella emersa nel corso del Consiglio provinciale straordinario convocato a Castiglione Messer Marino, dove è stato tracciato il bilancio dei danni provocati dal recente maltempo. Il dato più rilevante riguarda la rete stradale, con circa il 90% dei 1.619 chilometri interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico. La stima complessiva degli interventi necessari supera i 115 milioni di euro, una cifra che fotografa la gravità della situazione e la difficoltà dell’ente nel far fronte autonomamente alle criticità emerse.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Maltempo devasta il Chietino: strade in ginocchio e danni milionari Notizie correlate Maxi incendio devasta l'allevamento romagnolo della Fileni ma nessun pollo morto. Esclusi fumi tossici, danni milionariRogo nell'allevamento di polli, strage di animali evitata, nessun ferito o intossicato e densa colonna di fumo senza ripercussioni. Sardegna nel caos: maltempo devasta agrumeti, danni a nord e sud.La Sardegna è alle prese con una grave emergenza maltempo, con venti intensi e piogge persistenti che hanno causato danni significativi alle campagne... Contenuti e approfondimenti Maltempo colpisce il Centro-Sud. Esonda Osento, interrotta tratta ferroviaria AdriaticaLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo colpisce il Centro-Sud. Esonda Osento, interrotta tratta ferroviaria Adriatica ... tg24.sky.it Maltempo in Abruzzo, dighe sotto osservazione, preoccupa quella di BombaMentre l'Abruzzo è alle prese con un'intensa ondata di maltempo, particolare attenzione viene riservata alle dighe. Preoccupa, in particolare, quella di Bomba, nel Chietino, il cui livello ha ... ansa.it