Maxi incendio devasta l' allevamento romagnolo della Fileni ma nessun pollo morto Esclusi fumi tossici danni milionari

Un grande incendio ha colpito un allevamento di polli in Romagna, distruggendo gran parte delle strutture. Non si registrano feriti né intossicati tra le persone presenti. La colonna di fumo generata dal rogo si è estesa nell’aria senza provocare ripercussioni sulla salute dei residenti. Non sono stati segnalati fumi tossici o danni economici rilevanti, e nessun pollo è morto nell’incendio.

Rogo nell'allevamento di polli, strage di animali evitata, nessun ferito o intossicato e densa colonna di fumo senza ripercussioni. Incendio in un capannone di San Colombano, a Meldola, in provincia di Forlì Cesena, alle 6 di questa mattina. Sul posto, oltre ai carabinieri, sei squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì, Cesena, Rocca San Casciano e Faenza. La nube La nube, dall'odore acre, è rimasta visibile in tutto l'hinterland di Forlì. Fortunatamente, nell'allevamento da 80mila galline ovaiole che fa capo alla Fileni (ex Tedaldi) e in cui lavorano 80 dipendenti, nei due capannoni aggrediti dalle fiamme non c'erano animali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Maxi incendio devasta l'allevamento romagnolo della Fileni ma nessun pollo morto. Esclusi fumi tossici, danni milionari Incendio all'allevamento, la nube nera non fa paura: esclusi fumi tossici e nessun animale tra le fiammeLa densa colonna di fumo nero che per ore si è stagliata sopra il cielo tra Meldola, Forlimpopoli e la periferia di Forlì ha generato una forte... Tragedia di Crans-Montana, Emanuele Galeppini morto per aver respirato fumi tossiciÈ arrivata dopo tre settimane l’attesa risposta per i genitori di Emanuele Galeppini. Maxi incendio devasta l'allevamento romagnolo della Fileni ma nessun pollo morto. Esclusi fumi tossici, danni milionariRogo nell'allevamento di polli, strage di animali evitata, nessun ferito o intossicato e densa colonna di fumo senza ripercussioni. Incendio in un capannone di San Colombano, a ... corriereadriatico.it Meldola, incendio nello stabilimento Fileni: colonna di fumo visibile a chilometri di distanzaUn maxi-incendio, visibile a km di distanza (come testimoniano le immagini di Meteo Forlì-Cesena), si è sviluppato nelle ultime ore a San Colombano di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena: le fiamme ... bologna.repubblica.it