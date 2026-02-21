Sardegna nel caos | maltempo devasta agrumeti danni a nord e sud

Il maltempo ha colpito duramente la Sardegna, provocando danni agli agrumeti nelle zone di nord e sud. Forti venti e piogge continue hanno abbattuto alberi e danneggiato le coltivazioni, lasciando molte aziende agricole in difficoltà. Le piogge torrenziali hanno anche causato allagamenti e interruzioni di strade principali, creando disagi nelle comunità locali. Le autorità stanno monitorando la situazione e si stanno preparando agli interventi di emergenza. La tempesta non dà segni di attenuarsi.

La Sardegna è alle prese con una grave emergenza maltempo, con venti intensi e piogge persistenti che hanno causato danni significativi alle campagne e disagi diffusi in tutto il territorio. La Protezione Civile ha emesso avvisi di allerta meteo fino alla mezzanotte di venerdì 20 febbraio, mentre si registra una crescente preoccupazione tra gli agricoltori, con Coldiretti che chiede la dichiarazione dello stato di calamità naturale per le produzioni compromesse. Le ultime ore hanno la Sardegna colpita da forti venti e piogge intermittenti, mettendo a dura prova il tessuto agricolo dell’isola. La situazione è particolarmente critica nelle zone del Sarrabus, dove le campagne di Villaputzu, San Vito, Muravera e Castiadas hanno subito danni ingenti al comparto agrumicolo, già indebolito dalle piogge precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

