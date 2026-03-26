Maltempo allerta meteo gialla domani 27 marzo per temporali e vento forte | le regioni colpite

Domani 27 marzo, l’Italia sarà interessata da un’allerta meteo gialla a causa di temporali e venti forti. Sono previste precipitazioni di pioggia e neve nelle aree del Centro e del Sud, mentre su tutto il territorio si attendono venti di burrasca. La Protezione civile ha emesso il avviso per le regioni coinvolte, con condizioni meteorologiche avverse che dureranno per tutta la giornata.

Ancora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l'Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, venerdì 27 marzo 2026, l'allerta meteo gialla in nove regioni: su settori di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e sull'intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 marzo per temporali: le regioni colpite Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 26 marzo per temporali: le regioni colpite Altri aggiornamenti su Maltempo allerta meteo gialla domani 27... Temi più discussi: Maltempo. Allerta arancione per rischio vento forte; Maltempo sull'Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 26 marzo per temporali: le regioni colpite; Allerta meteo gialla sull'Abruzzo: temperature in discesa e neve di primavera nel fine settimana. Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpiteAncora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, venerdì 27 marzo 2026, l’allerta meteo gialla in nove regioni: ... fanpage.it Maltempo, allerta gialla domani su tutta la Calabria per vento forteLa Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo gialla per domani su tutta la Calabria. Si prevedono venti di burrasca prevalentemente da nord-ovest. corrieredellacalabria.it Maltempo Abruzzo: peggioramento in atto con neve abbondante e temporali, fiocchi fino a bassa quota | VIDEO - facebook.com facebook 26/3/26.Sul maltempo di stamattina il sindaco Armelao:"Per fortuna nessun grave danno,di mia conoscenza,è avvenuto a Chioggia. Segnaletica a terra e coperture di impalcature staccate. Unica cosa più evidente è stato il crollo di un muro vecchio in via del B x.com