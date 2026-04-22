Maltempo a Benevento scatta l’ordinanza | le chiusure disposte per domani

Il sindaco di Benevento ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura della villa comunale e del cimitero cittadino per la giornata di domani, giovedì 23 aprile 2026. La decisione è stata presa in risposta alle previste condizioni di maltempo, che hanno portato a questa misura di sicurezza. La chiusura riguarda le due aree pubbliche e sarà valida per tutta la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per domani, giovedì 23 aprile 2026, la chiusura della villa comunale e del cimitero cittadino a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste. L’ordinanza, firmata in via contingibile e urgente, arriva in seguito all’allerta meteo n. 0322026 diramata dalla Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile della Campania. Secondo le previsioni, sono attesi venti localmente forti dai quadranti nord-orientali con raffiche, dalle ore 20 di oggi, mercoledì 22 aprile, fino alle ore 20 di domani, salvo ulteriori aggiornamenti. Il provvedimento è stato adottato “in via prudenziale” per tutelare l’incolumità pubblica.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltempo a Benevento, scatta l’ordinanza: le chiusure disposte per domani Notizie correlate Allerta meteo, scatta l’ordinanza di Mastella: chiusure domani 26 marzoContestualmente il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di... Maltempo in peggioramento, ecco tutte le chiusure disposte a Reggio CalabriaIl Comune, attraverso il servizio di Protezione civile comunale e la polizia locale, monitora costantemente l’evolversi della situazione. Contenuti di approfondimento Maltempo colpisce il Centro-Sud. Esonda Osento, interrotta tratta ferroviaria AdriaticaLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo colpisce il Centro-Sud. Esonda Osento, interrotta tratta ferroviaria Adriatica ... tg24.sky.it Maltempo a Benevento, fiumi sotto osservazioneGli smartphone immortalano il livello del fiume Calore nel centro di Benevento, la passeggiata e la pista ciclabile del lungofiume sono state completamente sommerse dall'acqua. Dopo le abbondanti ... rainews.it