In seguito all’allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale, il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di scuole, uffici pubblici e attività commerciali per la giornata di domani, 26 marzo. La decisione riguarda tutte le zone della città e si basa sulle previsioni di condizioni atmosferiche avverse che potrebbero causare disagi o rischi per la sicurezza pubblica.

Contestualmente il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento, e cioè: Ieri in Campania: controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, 18 non. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta meteo, scatta l’ordinanza di Mastella: chiusure domani 26 marzo

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La Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta meteo gialla valida dalle 21 di questa sera, mercoledì 25 marzo, alle 6 di domani, giovedì 26, per vento da Nord forte su tutta la regione e con raffiche forti tra la zona montana e la costa. - facebook.com facebook

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