Maltempo in peggioramento ecco tutte le chiusure disposte a Reggio Calabria

Il maltempo si intensifica a Reggio Calabria. Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha deciso di prolungare le chiusure delle scuole e di alcuni servizi pubblici, mantenendo l’allerta arancione anche per venerdì 13 febbraio. La città si prepara ad affrontare un’altra giornata di pioggia e vento forte, con le autorità che invitano i cittadini a restare in casa e a rispettare le misure di sicurezza.

Il Comune, attraverso il servizio di Protezione civile comunale e la polizia locale, monitora costantemente l’evolversi della situazione. Per eventuali emergenze è attivo 24 ore su 24 il numero unico 112 In particolare è stata disposta, per domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale. Restano inoltre chiusi i cimiteri comunali e i parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli, in particolare Villa comunale Umberto I, parco Federica Cacozza e parco delle Vittorie. Le prescrizioni contenute nelle ordinanze sono immediatamente efficaci.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Reggio Calabria

Previsioni meteo per Reggio Calabria: dopo un temporaneo miglioramento tra mercoledì e giovedì, è previsto un nuovo peggioramento nel weekend, con un calo delle temperature e condizioni di maltempo in arrivo sulla regione.

Il Comune di Reggio Calabria e Ecologia Oggi comunicano le modifiche al servizio di raccolta rifiuti durante il periodo di Capodanno.

