A Malpensa è aperta la mostra “Sea Mag on Display”, dedicata a illustrare il lavoro svolto all’aeroporto. L’esposizione presenta fotografie e materiali che mostrano le persone coinvolte, le procedure quotidiane e i valori che caratterizzano le attività aeroportuali. La mostra rimane visitabile fino a una data stabilita e mira a offrire una panoramica sulle dinamiche operative e umane che si svolgono nel contesto aeroportuale.

Per la prima volta Sea mostra infatti ai passeggeri in partenza dall’area extra-Schengen del Terminal 1, una parte della propria cultura interna attraverso un linguaggio creativo e immediato: l'illustrazione contemporanea. In mostra le prime cinque edizioni del magazine, ogni affidata a un artista diverso: Marta Signori, Giordano Poloni, Marco Brancato, Ludovica Fantetti e Clara Fois che attraverso il linguaggio visivo reinterpretano con uno sguardo originale i valori, i temi identitari e la cultura aziendale. Al centro del progetto ci sono le persone, le idee e i valori che animano l’azienda ogni giorno. In un luogo simbolo di transito, mobilità e incontro tra mondi diversi come l’aeroporto, è reso visibile ciò che di solito resta dietro le quinte: la propria identità di comunità fatta di competenze, confronto e crescita condivisa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Malpensa, la mostra “Sea Mag on Display” svela il lavoro all'aeroporto

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