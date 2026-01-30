Fotografie di Mc Curry esposte all’aeroporto di Malpensa in mostra dedicata all’identità culturale globale

All’aeroporto di Malpensa, nel Terminal 1, è stata aperta una mostra fotografica di Steve McCurry. Le sue immagini, note in tutto il mondo, sono state esposte per la prima volta in un aeroporto internazionale. La mostra si intitola *The World in Motion* e si concentra sull’identità culturale globale, portando i viaggiatori a scoprire storie e volti di diverse parti del mondo mentre aspettano il volo.

A Milano Malpensa, nell'area check-in del Terminal 1, è stata inaugurata una mostra fotografica dal titolo *The World in Motion*, che porta per la prima volta in un aeroporto internazionale le immagini di Steve McCurry, tra i più influenti fotografi del Novecento. L'evento, realizzato in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, si colloca nell'ambito dell'Olimpiade Culturale, il programma che intende valorizzare i valori olimpici attraverso l'arte, la storia e il dialogo tra culture. Le immagini, scattate in bianco e nero durante i mesi precedenti i Giochi, ritraggono passeggeri in transito, catturati in momenti di attesa, sospesi tra partenza e arrivo.

