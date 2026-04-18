Frosinone Promossi al grado di maggiore i Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Sora Mag Cavallo e Alatri Mag Rosano

Nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone si è svolta una cerimonia in cui sono stati promossi al grado di maggiore i Comandanti delle Compagnie di Sora e Alatri, rispettivamente i Maggiori Cavallo e Rosano. L'evento, che si è svolto in modo rapido ma formale, ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine. La promozione riconosce ufficialmente il nuovo livello di responsabilità dei due ufficiali.

Hanno raggiunto il prestigioso traguardo del grado di Maggiore il Capitano Domenico Cavallo, Comandante della Compagnia di Sora, e il Capitano Leonardo Rosano, Comandante della Compagnia di Alatri. Il Colonnello Mattioli, nel sottolineare l’importanza e le nuove e più impegnative responsabilità che derivano dal nuovo grado, ha espresso il suo compiacimento per il meritato traguardo conseguito. Ai neo promossi giungono le più vive congratulazioni da parte degli Ufficiali e di tutti i colleghi dell’Arma del Comando Provinciale di Frosinone, unitamente a quelle dei militari delle Compagnie di Sora e Alatri. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Frosinone. Promossi al grado di maggiore i Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Sora (Mag. Cavallo) e Alatri (Mag. Rosano) Notizie correlate Promossi al grado di Tenente Colonnello i due comandanti delle compagnie carabinieri di Osimo e FabrianoANCONA - Nel corso di una cerimonia tenutasi presso la caserma “Giacomo Burocchi”, sede del comando legione carabinieri “Marche”, il comandante della... I comandanti Sarnacchiaro e Feola promossi al grado di MaggioreIeri sera, 15 aprile, presso il Comando Legione Carabinieri Toscana, alla presenza degli ufficiali dello Stato Maggiore, si è svolta una breve ma... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Promossi al grado di Tenente Colonnello i due comandanti delle compagnie carabinieri di Osimo e Fabriano; I comandanti Sarnacchiaro e Feola promossi al grado di Maggiore; Carabinieri, due nuove promozioni al Comando provinciale di Ravenna; Gli alunni della 5a B della Scuola Augusto Elia in visita alla caserma dei carabinieri della Montagnola. Carabinieri di Frosinone, congedo per il brigadiere Droghei e l’appuntato Scelto PattiNei giorni scorsi, presso la sede del Comando Provinciale, si è svolta la cerimonia di saluto e commiato del Comandante Provinciale ai militari prossimi al congedo. Tra questi, il Brigadiere Giordano ... ilmessaggero.it La Pace : I precetti Pasquali delle Compagnie Carabinieri di Latina e Frosinone Latina e Frosinone, marzo 2026– In un periodo di riflessione e rinnovamento spirituale, le Compagnie dei Carabinieri di Latina e Frosinone hanno celebrato i loro tradizionali prec facebook