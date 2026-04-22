Malore sulla Laura Bassi | straordinari per sanitari e vigili del fuoco

Un uomo ha accusato un malore questa mattina sulla nave Laura Bassi, intorno alle 8:30. Ha riferito un forte dolore alle gambe e ha avuto difficoltà a camminare. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco, che hanno prestato soccorso per oltre un'ora. La situazione ha richiesto un intervento immediato per assistere la persona e garantire il suo trasferimento.

Un uomo si sente male sulla nave Laura Bassi e l'intervento di soccorso dura più di un'ora. Intorno alle 8:30 di oggi, mercoledì 22 aprile, la persona ha accusato un forte dolore alle gambe e difficoltà di deambulazione. L'imbarcazione era ormeggiata nell'ex arsenale triestino San Marco di via.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Lecco, malore in casa: per entrare intervengono i vigili del fuocoColta da malore in casa e impossibilitata a uscire, viene soccorsa dai vigili del fuoco. Leggi anche: Malore in cantiere, operaio salvato con l'autoscala dei Vigili del Fuoco Approfondimenti e contenuti Porto di Trieste, operazione di soccorso sulla Laura Bassi: malore a bordoNella mattinata di oggi, 22 aprile, poco prima delle 8:30, i Vigili del Fuoco del comando di Trieste sono intervenuti presso l’ex arsenale triestino San Marco, in via Von Bruck, a supporto del ... triestecafe.it La Laura Bassi verso l'arsenale Cartubi per i lavori tra una missione e l'altraSi tratta di operazioni di manutenzione ordinaria. Stamattina l'imbarco pilota per muoversi in porto: ecco le foto ... triesteprima.it