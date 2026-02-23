Lecco malore in casa | per entrare intervengono i vigili del fuoco

Una persona che ha avuto un malore in casa ha richiesto aiuto, poiché non riusciva a uscire da sola. I vigili del fuoco sono intervenuti subito nell’appartamento di via Tito Speri a Lecco, per prestare assistenza e garantire la sicurezza dell’inquilina. La situazione ha richiesto un intervento rapido e preciso, coinvolgendo anche i sanitari. La donna è stata poi trasportata in ospedale per controlli medici immediati.

Colta da malore in casa e impossibilitata a uscire, viene soccorsa dai vigili del fuoco. Vittima una persona residente in un'abitazione di via Tito Speri a Lecco. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio, quando è scattata la segnalazione prima al 118 e poi, direttamente dai sanitari, ai vigili del fuoco. Il personale dell'ambulanza accorso sul posto infatti non riusciva a entrare nell'appartamento, in quanto la persona colta da malore non rispondeva alle chiamate. Per accedere all'immobile è stato necessario l'intervento delle squadre dei pompieri partite dal comando dei vigili del fuoco di piazza Bione.