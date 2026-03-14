Come sta Lameck Banda | si accascia a terra al Maradona attimi di paura durante Napoli-Lecce

Durante la partita tra Napoli e Lecce, allo stadio Diego Armando Maradona, Lameck Banda si è accasciato a terra, generando momenti di apprensione tra il pubblico e i presenti. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, con i soccorritori che sono intervenuti prontamente per assistere il giocatore. La partita è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso.

Paura per Lameck Banda: cosa è successo al Maradona. Attimi di grande tensione allo stadio Diego Armando Maradona durante la sfida di Serie A tra Napoli e Lecce. A pochi minuti dal termine della partita, l’attaccante del Lecce Lameck Banda si è improvvisamente accasciato a terra mentre il gioco era lontano dalla sua posizione. Il gesto inatteso ha fatto calare immediatamente il silenzio sugli spalti. Per qualche istante si è temuto il peggio. Il giocatore zambiano era infatti solo lungo la linea laterale, lontano dall’azione, quando ha portato la mano al petto e si è accasciato sul terreno di gioco. A richiamare per primo i soccorsi è stato Antonio Conte, che dalla panchina ha notato la scena ed ha subito segnalato la situazione allo staff medico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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