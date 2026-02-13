Malore mentre lavora sul tetto si accascia e muore | il dramma di Arturo

Il 73enne Arturo Cianchi di Vobarno è morto venerdì pomeriggio dopo aver avuto un malore mentre lavorava sul tetto di una casa. Durante le operazioni, l’uomo si è accasciato improvvisamente, perdendo i sensi e cadendo da un’altezza di diversi metri. Un vicino ha subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’era più niente da fare.

Un volo di diversi metri non gli ha lasciato scampo. È morto così, nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, Arturo Cianchi 73 anni residente nella frazione Teglie di Vobarno. La tragedia si è verificato poco dopo le 17, quando il pensionato si trovava sulla copertura della propria abitazione, in via Fontane, per alcuni interventi domestici. Per cause ancora in fase di accertamento avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, finendo rovinosamente a terra. Secondo una prima ricostruzione, alla base della caduta potrebbe esserci stato un malore improvviso. Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto sono arrivate un'ambulanza e anche l’elisoccorso inviati dalla centrale del servizio sanitario regionale, ma nonostante i disperati tentativi di far ripartire il suo cuore, protratti per diversi minuti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un uomo si è improvvisamente accasciato in strada e, nonostante i soccorsi, è deceduto.

Un malore improvviso ha colpito Angelo Soldà mentre si trovava sul marciapiede di Conegliano, dove si era recato a prendere il pane.

