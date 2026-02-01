malore in casa muore donna di 47 anni

Una donna di 47 anni è morta in casa dopo aver avuto un malore improvviso. La tragedia si è consumata in pochi istanti, mentre lei si trovava tra le mura domestiche. I soccorsi sono intervenuti subito, ma per lei non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questo decesso improvviso.

È un dramma che lascia senza parole quello consumatosi nella frazione La Lucca, popolosa località di Monte San Giovanni Campano paese in provincia di Frosinone. Una donna di 47 anni ha perso la vita sotto gli occhi dei familiari, inutilmente soccorsa dal personale sanitario. Tutto è accaduto in pochi istanti. La donna si trovava nella propria abitazione quando, stando alle prime ricostruzioni, ha accusato un grave malore accasciandosi a terra. I familiari presenti, compresa la gravità della situazione, hanno lanciato immediatamente l’allarme, richiedendo l’intervento urgente dell’Ares 118. Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza a sirene spiegate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

