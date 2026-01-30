Malore alla guida | il tamponamento poi la tragedia

Un uomo ha accusato un malore mentre guidava tra le strade di Melito e, poco dopo, è deceduto. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando increduli i passanti e gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La polizia sta ora ricostruendo l’accaduto e cerca di capire cosa possa aver scatenato il malore improvviso.

Un uomo, di 30 anni, ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto tra le strade di Melito ed è morto poco dopo. È successo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove è intervenuta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tamponato un’altra vettura. L’automobilista coinvolto nel sinistro è sceso dall’auto per lamentarsi dell’accaduto, facendo poi la scoperta del conducente privo di sensi all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti. La circolazione è andata in tilt in tutta l’area.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Melito Strade

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sul viale Italia, dove un uomo di 77 anni è deceduto a causa di un malore mentre era alla guida della propria auto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Melito Strade

Argomenti discussi: Colto da un malore alla guida, i soccorsi non bastano: morto 55enne; Accusa un malore alla guida, l'auto finisce contro un palo: 50enne soccorso in codice rosso; Malore alla guida per un 50enne, l’auto si schianta contro un palo; Ha un malore mentre è al volante, muore in auto a 55 anni.

Morto a Melito di Napoli il 30 gennaio: malore mentre guidava, inutili i soccorsiA Melito di Napoli, nella giornata di giovedì 30 gennaio 2026, un uomo di circa 30 anni è morto in strada dopo un malore improvviso mentre era alla guida. Il fatto è avvenuto lungo via Carlo Alberto D ... alphabetcity.it

Malore alla guida poi va a sbattere, Sofia muore a 21 anniProfondo dolore a Mercato San Severino per la tragica scomparsa di Sofia Ansalone, giovane di 21 anni, residente nella frazione di Torello. La ragazza è deceduta a seguito di un improvviso malore che ... ilfattovesuviano.it

Accusa malore alla guida e muore: tragedia in strada https://ebx.sh/MLMh7f - facebook.com facebook

Malore alla guida, muore camionista sulla A2. Il mezzo pesante fuori strada tra Eboli e Campagna x.com