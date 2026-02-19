Piazza XXIV Maggio | sbanda con l' auto e danneggia gli arredi urbani individuato

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un’auto ha perso il controllo in piazza XXIV Maggio, danneggiando i mobili urbani. La causa sembra essere stata una manovra improvvisa del guidatore, che ha sbattuto contro alcuni arredi e poi si è allontanato senza fermarsi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare il responsabile. La polizia sta ora cercando di rintracciare il conducente, che ha causato danni ingenti alla zona senza lasciare tracce. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Beccato grazie alla videosorveglianza, l'automobilista che nella notte tra mercoledì e giovedì perdendo il controllo della sua vettura, ha causato ingenti danni all'arredo urbano all'incrocio tra piazza XXIV Maggio e via Francesco Paolo Volpe, per poi far perdere le sue tracce. L'area interessata al sinistro, intanto, è stata transennata.