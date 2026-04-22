Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa il quarto turno di Allsvenskan tra il Malmo, guidato dall’allenatore Ramirez, e la capolista Sirius. La partita si svolge nello stadio di casa del Malmo, che affronta la squadra in testa alla classifica dopo aver ottenuto buoni risultati nelle prime giornate. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa sfida.

Quarto turno di Allsvenskan con il Malmo di Ramirez impegnato contro la sorprendente capolista Sirius. Un inizio positivo per gli sky blues che hanno vinto pure lo scontro diretto con il Djurgarden e si sono portati a quota 7 all’inseguimento della vetta. Per il momento il tecnico spagnolo ha sorpreso per l’approccio alla partita e la capacità di modificare la squadra in corsa, in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Malmo-Sirius (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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