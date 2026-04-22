GAIS-Mjallby giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19:00 si svolge il match tra GAIS e Mjallby, secondo posticipo del quarto turno di Allsvenskan. La partita si gioca sul campo del GAIS e vede i campioni belgi uscenti del Mjallby impegnati in trasferta. Le formazioni sono state annunciate e sono attese le quote e i pronostici per l’incontro.

Tra i posticipi del quarto turno di Allsvenskan c’è quello che vede i campioni belgi uscenti del Mjallby impegnati sul campo del GAIS. I makrillarna sono al momento fermi al palo con 3 KO in altrettante gare, penalizzati da un calendario complicato che li ha visti affrontare 3 squadre pronte a lottare per qualcosa di importante. Due KO su 3 di misura. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - GAIS-Mjallby (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Levante-Siviglia (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Granotas all’assalto degli andalusiLa quota salvezza si sta alzando nelle ultime giornate, il livello di competitività si è elevato tantissimo e la lotta è sempre più appassionante: il... PSV-Zwolle (giovedì 23 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl fatto di aver conquistato il titolo con tanto anticipo permette al PSV di fare passerella davanti ai propri tifosi varie volte in questo finale di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Pronostico Gais Goteborg - Mjallby - Quote & Statistiche - 23 aprile 2026, Allsvenskan, Svezia; Pronostici Serie A Svezia Allsvenskan 2026 by #Pasto22. Guida, antepost e pronostici giornata 3. Ascolti tv giovedì 23 ottobre: la prima puntata di Noi del Rione Sanità batte la finale di Io Canto FamilyLa giornata degli ascolti tv di giovedì 23 ottobre: su Rai1, la prima puntata di Noi del Rione Sanità che vince al debutto. Su Canale 5 Io Canto Family chiude al 15.9%. La sfida dell’access con Affari ... fanpage.it