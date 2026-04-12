Sirius-Hammarby lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle 19:00 si gioca l’ultima partita del secondo turno di Allsvenskan tra Sirius e Hammarby. Sirius, che ha ripreso da Engelmark, disputa la sua decima stagione consecutiva in prima divisione. La partita coinvolge due squadre svedesi che si affrontano nel massimo campionato nazionale. Le formazioni, le quote e i pronostici sono disponibili prima del calcio d’inizio.

Ultima gara in programma del secondo turno di Allsvenskan che vede il Sirius opposto all’Hammarby. I nerazzurri sono ripartiti da Engelmark e sono al decimo anno consecutivo di massima serie. Obiettivo che rimane la salvezza, da raggiungere il prima possibile con le solite armi, grinta e lanciando giovani. I Bajen hanno dovuto salutare Hellberg approdato al Middlesborough e si sono affidati a Karlsson, ex Vasteras. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sirius-Hammarby (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Eyupspor-Samsunspor (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del turno numero 29 di Superlig turca che vede l’Eyupspor impegnato in casa contro il Samsunspor.