Malattie rare Celia Argenx | L' arte rende visibile la miastenia gravis

Da iltempo.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervento recente, un rappresentante di un’azienda farmaceutica ha sottolineato come le malattie rare spesso rimangano invisibili, anche a causa delle modalità di comunicazione che tendono a restare all’interno di comunità ristrette come quella dei pazienti, dei medici e delle associazioni. La discussione si è concentrata sulla miastenia gravis, una condizione che, secondo quanto affermato, può essere resa più visibile attraverso iniziative artistiche.

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "In ambito malattie rare, il rischio è che la patologia rimanga invisibile e che il modo in cui comunichiamo rimanga" chiuso "all'interno della comunità, dell'azienda, dell'associazione pazienti o dei medici. Un'iniziativa come questa vuole rompere i confini classici del modo in cui comunichiamo. Grazie a questa partnership con un fantastico artista, Daniel Wurtzel, riusciamo a rendere visibile quello che è invisibile". Lo ha detto Fabrizio Celia, General Manager Argenx Italia, in occasione della presentazione, oggi a Milano nell'ambito del Fuorisalone, dell'installazione immersiva 'A.I.R. - Redesign the experience of Myasthenia', sviluppata dalla farmaceutica in collaborazione con Wurtzel.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Malattie rare, Celia (Argenx): "L'arte rende visibile la miastenia gravis"

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