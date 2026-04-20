Dai tumori ai disturbi psichici | a Roma e nel Lazio è boom di malattie professionali I dati

A Roma e nel Lazio si registra un incremento delle malattie professionali, secondo quanto riportato dalla Cgil Lazio. Nei primi due mesi del 2026, sono state presentate più denunce rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le patologie segnalate ci sono tumori e disturbi psichici, con numeri che continuano a crescere. La regione si trova così ad affrontare un aumento delle problematiche legate al lavoro, secondo i dati ufficiali raccolti dall’organizzazione sindacale.

A Roma e nel Lazio aumentano le malattie professionali. A lanciare l’allarme è la Cgil Lazio, che documenta un aumento delle denunce nel primo bimestre del 2026. “Le denunce complessive – spiega il sindacato - passano dalle 867 dello stesso periodo del 2025 alle 1.016 del 2026, con un aumento del.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Boom di malattie professionali. Casi in forte aumento a Ravenna, soprattutto nell’agricolturaLa Cisl Romagna alza la voce e chiede maggior partecipazione attiva dei lavoratori per contrastare la crescita delle malattie professionali, che dal... Malattie professionali: i dati sono in calo, ma non c'è da stare traquilliUna lieve flessione delle malattie professionali in provincia di Latina non deve far pensare che vada tutto bene. Aggiornamenti e dibattiti Dai tumori ai problemi alle ossa, allarme per le donne al lavoro: boom di denunce per malattie professionali. Le categorie a rischioIn cinque anni, nel Lazio, le denunce per malattia professionale tra le lavoratrici sono aumentate del 68% e sono passate dalle 857 del 2020 alle 1.445 del 2025. È quanto emerso dall'ultima indagine ... leggo.it Roma, torna la Race for the cure per la lotta ai tumoriTorna a Roma l'attesissima Race for the cure, grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno. Organizzata da Komen al Circo ... iltempo.it