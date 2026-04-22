Malatestiana e dintorni | un viaggio nella storia della Rocca cesenate insieme all' architetto Pino Montalti

Giovedì 23 aprile alle 16.30 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana si svolgerà un evento dedicato alla storia della Rocca cesenate, inserito nel ciclo “Malatestiana e dintorni”. L’incontro sarà condotto dall’architetto Pino Montalti e promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Giovedì 23 aprile, alle ore 16.30, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo “Malatestiana e dintorni”, promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana. Il relatore sarà l’architetto Pino Montalti, uno dei maggiori studiosi delle mura e delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Un viaggio a lume di candela nella storia cesenate: la Malatestiana apre ai "Notturnali"Gli spazi della maestosa Biblioteca Malatestiana si aprono ancora una volta per le ormai celebri visite guidate a lume di candela: i “Notturnali”. Un viaggio nella storia della ferrovia: mostra alla biblioteca La RoccaLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio...