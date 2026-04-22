Malatestiana e dintorni | un viaggio nella storia della Rocca cesenate insieme all' architetto Pino Montalti

Da cesenatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 aprile alle 16.30 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana si svolgerà un evento dedicato alla storia della Rocca cesenate, inserito nel ciclo “Malatestiana e dintorni”. L’incontro sarà condotto dall’architetto Pino Montalti e promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Giovedì 23 aprile, alle ore 16.30, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo “Malatestiana e dintorni”, promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana. Il relatore sarà l’architetto Pino Montalti, uno dei maggiori studiosi delle mura e delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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