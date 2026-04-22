Durante il mercato, diverse trattative tra Milan e Juventus non sono andate come previsto, creando scenari alternativi per le rispettive squadre. Tra queste, il rifiuto di Tomori da parte del Milan ha rappresentato una decisione importante, mentre altre operazioni sono state influenzate da scelte di giocatori e club. In questo quadro, alcune opportunità sono state perse o cambiate, modificando le prospettive di entrambe le squadre per la stagione.

Obiettivi, rimpianti, sogni sfumati. Milan-Juventus non si gioca solo in campo, ma pure fuori. Ed è lì che, molto spesso, si giocano le vere partite. Negli anni è diventata quasi una sfida a distanza sul mercato: nomi che girano, trattative che si incrociano, colpi sfiorati all’ultimo secondo. Il Milan che segue Thuram e se lo ritrova alla Juve, Tomori che sembra a un passo dall’addio e poi cambia tutto, Cambiaso che resta un nome caldo per il Milan di Allegri. Insomma, oltre che una rivalità, Milan-Juve è una partita a scacchi. Abbiamo scelto sei storie, tutte legate al presente. In un’altra vita, Inter-Milan sarebbe stato il derby dei fratelli Thuram.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maignan bianconero, Thuram rossonero e...: Milan-Juve, sliding doors per 6

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