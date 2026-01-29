putin e al sharaa sliding doors in siria

Mercoledì 28 gennaio, a Mosca, Vladimir Putin ha incontrato Mohammed al-Sharaa al Cremlino. Al-Sharaa, che da poco più di un anno ricopre il ruolo di presidente ad interim della Siria, ha incontrato il presidente russo in un momento di grande attenzione internazionale sulla crisi siriana. La visita si inserisce in un quadro di tensioni e interessi geopolitici, mentre la Siria cerca ancora di definire il proprio futuro.

Mercoledì 28 gennaio Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino Mohammed al-Sharaa, da poco più di un anno (cioè dalla caduta di Bashar al-Assad) presidente ad interim (ma più verosimilmente presidente a vita) della Siria. Grisaglia e cravatta rosso-viola per entrambi, tra gli ori e gli stucchi della vecchia fortezza russa. Uno spettacolo, se pensiamo che, appunto, poco più di un anno fa, Al-Sharaa si faceva chiamare Al-Jolani e indossava la mimetica per guidare gli islamisti di Hayat Tahrir al-Sham, mentre Putin mandava i suoi caccia a bombardare lui e i suoi uomini. Le due delegazioni erano folte e accanto a Putin c’era anche il ministro degli Esteri Sergej Lavrov. 🔗 Leggi su It.insideover.com

