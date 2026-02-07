Minigonne di tendenza per la Primavera-Estate 2026 | dalle pieghe al denim le versioni più chic della stagione

La minigonna torna protagonista questa stagione, confermando il suo ruolo di capo imprescindibile nel guardaroba femminile. Moda e tendenze puntano su versioni più eleganti, come quelle in denim o con pieghe, che si adattano a look più sofisticati ma senza rinunciare a un tocco di freschezza. Le donne cercano capi versatili, che possano essere indossati sia di giorno che di sera, e la minigonna risponde perfettamente. La stagione si prospetta all’insegna di uno stile più misurato, con dettagli che fanno la differenza

M inigonne di tendenza e nuovo minimalismo glamour. La Primavera-Estate 2026 segna il ritorno della minigonna come It-piece di stagione, tra riletture classiche, accenti moderni e un'idea di stile più misurata e raffinata. Ecco i cinque modelli di tendenza da provare. In pelle Dalla collezione Primavera-Estate 2026 di Onitsuka Tiger. Leggi anche › Minigonna, maxi tendenza di stagione. I 5 modelli chiave per la Primavera-Estate 2026 Cargo Dalla collezione Primavera-Estate 2026 di Isabel Marant. A pieghe Dalla collezione Primavera-Estate 2026 di Emporio Armani. Con volant Dalla collezione Primavera-Estate 2026 di Luisa Spagnoli.

