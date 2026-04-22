Martedì sera a Magione, due gemelli di 22 anni sono stati colpiti da un fulmine mentre si trovavano nella zona di La Goga. La folgorazione è avvenuta intorno alle 23:30, e i giovani hanno perso la vita sul posto. La notizia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale e tra i soccorritori intervenuti sul luogo.

Due giovani di 22 anni, gemelli, hanno perso la vita martedì sera nella zona di La Goga, a Magione, a seguito di una folgorazione avvenuta intorno alle 23:30. I due ragazzi, impegnati in attività di caccia, sono stati raggiunti dai soccorsi dopo che il tragico evento è stato scoperto da alcuni parenti poco prima della mezzanotte. La dinamica del contatto elettrico nel territorio magionese. Il bilancio del sinistro è purtroppo definitivo: i due ventenni sono deceduti a causa di una scarica elettrica occorsa durante le operazioni notturne. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, l’incidente si è verificato mentre i cacciatori tentavano di intervenire su un volatile da richiamo posato sopra i cavi della rete elettrica di media tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magione, tragedia in caccia: due gemelli uccisi da un fulmine

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