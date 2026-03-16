ZooSafari di Fasano | offerte e biglietti scontati per il parco faunistico più grande d’Italia

Lo ZooSafari di Fasano, il più grande parco faunistico d’Italia, propone offerte e biglietti scontati per visitarlo. È possibile scoprire la natura da vicino, attraversare un safari in auto e trascorrere una giornata tra animali, spettacoli e momenti di divertimento. La struttura si trova in Puglia e attira molti visitatori ogni anno.

Scoprire la natura da vicino, attraversare un vero safari in auto e vivere una giornata tra animali, spettacoli e divertimento: lo ZooSafari di Fasano è una delle esperienze più amate della Puglia. Il parco faunistico più grande d’Italia permette di osservare da vicino centinaia di specie animali e di completare la visita con le attrazioni e gli spettacoli di Fasanolandia. Con i biglietti a prezzo scontato è possibile organizzare una giornata speciale tra avventura, scoperta e divertimento per tutta la famiglia. Situato nel cuore della Puglia, tra la Valle d’Itria e l’Adriatico, lo ZooSafari di Fasano offre la possibilità di vivere un’esperienza immersiva tra natura e fauna esotica e intrattenimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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