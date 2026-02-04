Arriva PokePark Kanto il primo parco divertimenti a tema Pokemon | biglietti già sold out per i prossimi mesi ecco dov’è quali sono le attrazioni e quanto costa

A Tokyo sta per aprire il primo parco divertimenti dedicato ai Pokémon, il PokePark Kanto. I biglietti sono già sold out per i prossimi mesi, segno che l’attesa è tanta. Il parco si trova in una zona vicina alla città e promette attrazioni per tutti gli appassionati. I visitatori potranno vivere esperienze uniche, come giochi interattivi e incontri con personaggi dei cartoni. I prezzi dei biglietti variano, ma già si parla di un successo annunciato. La data di apertura ufficiale è vicina e molti già si prenotano per

A Tokyo, in Giappone, manca sempre meno all'apertura del primo parco a tema Pokémon permanente, il PokePark Kanto. L'inaugurazione è prevista per domani, 5 febbraio, e sono attesi in città centinaia di migliaia di appassionati provenienti da ogni parte del mondo. Gli organizzatori hanno creato un evento che prevede una full immersion nel mondo Pokémon. Il parco si compone di una foresta da esplorare, statue e installazioni in scala reale, habitat ricostruiti, piccoli dettagli nascosti nell'erba. Il PokePark Kanto occupa 26 mila metri quadrati e si divide principalmente in due aree: Pokémon Forest, dove i turisti possono passeggiare al fianco di oltre 600 personaggi, e Sedge Town, una piazza con un luna park a tema Pokémon.

