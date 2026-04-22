Nell’ambito dell’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, si terrà giovedì 23 aprile alle 20 la rappresentazione di “Das Lied von der Erde” di Gustav Mahler, diretta dal maestro Thomas Guggeis. L’evento si svolgerà a Firenze e fa parte del cartellone musicale di quest’anno. La serata vedrà l’esecuzione della celebre composizione orchestrale, interpretata da un ensemble di artisti e coristi.

Thomas Guggeis è ospite regolare di importanti istituzioni musicali europee: Staatskapellmeister presso l’Opera di Stato di Berlino e Primo Kapellmeister presso l’Opera di Stato di Stoccarda. Allievo di Daniel Barenboim, ha collaborato con importanti orchestre come la Staatskapelle di Dresda, la Filarmonica di Monaco di Baviera, la Vienna Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Milano e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Das Lied von der Erde, una delle più celebri composizioni di Gustav Mahler, si articola in due parti: la prima formata da cinque lieder e la seconda dall’ultimo lied Abschied (in cui sono unite due liriche della raccolta) che da solo, con le sue quasi seicento battute, bilancia la prima metà dell’opera.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maggio Musicale: “Das Lied von der Erde” di Mahler diretto da Thomas Guggeis

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