Maggio Musicale | Premio Abbiati per il miglior spettacolo 2025 con Der junge Lord

Il Maggio Musicale ha annunciato i vincitori dei premi Abbiati per il 2025. Il riconoscimento come miglior spettacolo è stato assegnato a «Der junge Lord». Alexander Soddy è stato premiato come miglior direttore d'orchestra, con una menzione particolare per le sue interpretazioni. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la consegna ufficiale dei riconoscimenti ai protagonisti del festival.

Il legame tra il Maggio e l’eccellenza interpretativa è ulteriormente ribadito dai premi individuali assegnati dalla stessa edizione del Premio Abbiati: Alexander Soddy è stato nominato “Miglior Direttore d’orchestra”, con una menzione specifica per le sue direzioni di Salome e Macbeth sul podio del Maggio Musicale Fiorentino Fiorentino. Allo stesso modo, il baritono Luca Salsi ha ricevuto il premio come “Miglior Cantante”, distinguendosi proprio per l’interpretazione del protagonista nel Macbeth andato in scena a Firenze lo scorso ottobre. Meritatissimi anche questi due premi. In merito a questi importantissimi traguardi, il Sovrintendente... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: Premio Abbiati per il miglior spettacolo 2025 con «Der junge Lord» Articoli correlati Maggio Musicale: Teodor Currentzis e musicAeterna Orchestra in «Der Ring ohne Worte»In programma una particolare rilettura del teatro musicale wagneriano, ossia l’esecuzione di Der Ring ohne Worte, la sintesi sinfonica della... Protesta dei lavoratori del Maggio Musicale. “Servono risposte su contratto e riforma dello spettacolo” \ VIDEODavanti alla Prefettura di via Cavour si è svolto il presidio dei lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino. Tutto quello che riguarda Maggio Musicale Temi più discussi: Premio Abbiati: i vincitori della 45ª Edizione; Al Giglio la grande musica. Con Tjeknavorian e Fliedl; OSN Orozco-Estrada Pagano su Rai 5. Dedicato alla memoria di Angelo Foletto il premio della critica musicale Franco AbbiatiLa palma del miglior spettacolo è andata al Maggio Musicale Fiorentino con la produzione dell’opera Der junge Lord di Henze ... milano.repubblica.it Premio Abbiati a Angelo Foletto, Soddy incoronato miglior direttore(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Reduce dal trionfo alla Scala dell'intera esecuzione del Ring di Wagner in una settimana appena terminata, Alexander Soddy ha vinto il premio della critica musicale Franco Ab ... msn.com Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si conferma tra i grandi protagonisti della scena lirica italiana, ottenendo i massimi riconoscimenti della 45ª edizione del Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati”. Il riconoscimento per il “Miglior Spettacolo” è stato - facebook.com facebook #Firenze Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro del Maggio Musicale ha ricevuto la laurea honoris causa in "Politica, Istituzioni e Mercato". La Costituzione è frutto della collaborazione tra studiosi e politici, ha detto il Capo dello Stato @Vale x.com