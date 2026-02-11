Maggio Musicale | Teodor Currentzis e musicAeterna Orchestra in Der Ring ohne Worte

Questa mattina a Firenze si è tenuto un concerto speciale del Maggio Musicale. Teodor Currentzis e la sua orchestra musicAeterna hanno eseguito «Der Ring ohne Worte», una versione sinfonica della tetralogia di Wagner. L’esibizione ha attirato molti appassionati, che hanno ascoltato con attenzione questa interpretazione unica. La musica ha riempito il teatro, regalando un momento intenso e coinvolgente ai presenti.

In programma una particolare rilettura del teatro musicale wagneriano, ossia l’esecuzione di Der Ring ohne Worte, la sintesi sinfonica della tetralogia di Richard Wagner Der Ring des Nibelungen così come fu pensata da Lorin Maazel. Un imponente affresco orchestrale che, senza l’ausilio della parola, restituisce l’architettura monumentale dell’Anello, condensandone i momenti salienti in un arco narrativo unitario e di grande potenza espressiva. La richiesta di ‘trasformare’ il celeberrimo ciclo wagneriano in una sintesi sinfonica fu richiesta a Maazel dall’etichetta discografica Telarc nel 1987 e fu pubblicata l’anno successivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: Teodor Currentzis e musicAeterna Orchestra in «Der Ring ohne Worte» Approfondimenti su Maggio Musicale Florence L'Orchestra del mare al Maggio Musicale Fiorentino Maggio Musicale: Zubin Mehta dirigerà concerto fuori programma Il Maggio Musicale Fiorentino annuncia un concerto fuori programma diretto da Zubin Mehta, in sostituzione di una delle date rimaste vacanti dopo l'annullamento dello spettacolo di Repim e Zakharova. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Teodor Currentzis - Der Ring ohne Worte Ultime notizie su Maggio Musicale Florence Argomenti discussi: Firenze, Teatro del Maggio: Teodor Currentzis dirige Der Ring ohne Worte di Richard Wagner il 13 febbraio 2026; Currentzis e musicAeterna: al Grande una prima volta wagneriana; Wagner al Maggio il prossimo 13 febbraio; Firenze - Teatro del Maggio: Tutto Mozart. Teodor Currentzis, rock star del podio e ribelle della bacchetta (che non usa) al Festival VerdiLa rock star del podio (su cui sale di rado) e il ribelle della bacchetta, che tra l’altro non usa quasi mai, al Festival Verdi. Per la prima volta a Parma, Teodor Currentzis, uno dei direttori ... ilmessaggero.it Teodor Currentzis al Festival Verdi e alla Sagra MalatesianaPer la prima volta al Festival Verdi di Parma e alla Sagra Malatestiana di Rimini, Teodor Currentzis, una delle bacchette più richieste della scena internazionale, vera rock star del podio tra le ... ansa.it Presentato il Musart Festival in programma a Pratolino dal 28 giugno al 26 luglio. Si esibiranno Ben Harper, Mannarino, Alfa, Elio e le Storie Tese, Carboni, il Maggio Musicale e Nocenzi. youtu.be/ARCd-t5skkksi… @CittaMetro_FI x.com Firenze Fuori. . “Vivi Pratolino”, Verso la XI Edizione del Musart Festival di Vincenzo Esposito Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, Alfa e Mannarino, Ben Harper, Vittorio Innocenzi ed una collaborazione con Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino def - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.