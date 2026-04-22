Durante l'ultima puntata di La Volta Buona, Giancarlo Magalli ha condiviso alcuni episodi riguardanti la produzione televisiva, soffermandosi sulla cura dell’immagine e sui problemi incontrati con alcuni prodotti estetici. In particolare, ha raccontato di un incidente legato a venti flaconi di prodotti per capelli, evidenziando le difficoltà pratiche nel mantenere gli standard estetici richiesti nel settore televisivo.

Giancarlo Magalli ha scatenato una serie di riflessioni e aneddoti durante l’ultima puntata di La Volta Buona, parlando della gestione dell’estetica televisiva e di un bizzarro incidente legato alla cura dei capelli. Il conduttore ha rivelato dettagli su un vecchio tentativo fallimentare di utilizzare rimedi miracolosi acquistati in Ungheria e ha lanciato una provocazione sull’epoca d’oro della Fininvest, sostenendo che il capo Berlusconi non tollerasse i collaboratori calvi. Il disastro olfattivo tra l’Ungheria e il volo di ritorno. Nonostante affermi di non aver mai sofferto per la perdita della chioma in modo ossessivo, il volto noto della televisione ha voluto condividere un episodio passato che lo ha protagonista di una vera e propria sfortuna logistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magalli: il disastro dei 20 flaconi e il dogma estetico in Fininvest

Notizie correlate

Verso l’addio ai flaconi monouso degli hotel: cosa prevede il nuovo regolamento sugli imballaggiEcco cosa cambierà per ristoranti, bar e hotel con l'applicazione del Regolamento UE 202540 sugli imballaggi in plastica.

Blitz dei Nas al Marano. Stop alle attività mediche in un centro esteticoSulla porta di ingresso campeggia la scritta ‘Guardia medica privata’, mentre in vetrina vengono pubblicizzati trattamenti di bellezza anche invasivi.