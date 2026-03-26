Blitz dei Nas al Marano Stop alle attività mediche in un centro estetico

I Nas hanno eseguito un blitz in un centro estetico situato nel quartiere di Marano. All’ingresso è visibile la scritta ‘Guardia medica privata’ e all’interno vengono pubblicizzati trattamenti di bellezza, alcuni dei quali invasivi. Durante l’ispezione sono stati sequestrati materiali e documenti relativi alle attività svolte, e sono state sospese le pratiche mediche non autorizzate.

Sulla porta di ingresso campeggia la scritta ‘Guardia medica privata’, mentre in vetrina vengono pubblicizzati trattamenti di bellezza anche invasivi. E’ qui, in viale d’Annunzio nella zona dei locali in zona Marano, che i Nas di Bologna sono arrivati il 18 marzo scorso per eseguire dei controlli. Ed è qui che sono tornati gli agenti della Polizia locale per eseguire un’ordinanza della sindaca che obbliga il titolare all’immediato divieto di esercizio di qualsiasi attività sanitaria, oltre al divieto di utilizzo dei locali per finalità sanitarie. Negli ultimi giorni lo studio medico risulta chiuso. All’interno non si vede nessuno anche se il divieto inibisce solo le attività che si possono svolgere e non obbliga alla chiusura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei Nas al Marano. Stop alle attività mediche in un centro estetico Articoli correlati Blitz dei Nas nel Sannio: due tonnellate di dolci sequestrate e attività chiusaDue tonnellate di prodotti di pasticceria e da forno sequestrate e un’attività sospesa con effetto immediato per gravi carenze igienico-sanitarie. Blitz dell'Arma nell'Alta: chiuso un bar e maxi sanzione a centro esteticoIeri 26 febbraio i carabinieri della Compagnia di Cittadella con il prezioso supporto del Nas e del Nil di Padova hanno identificato 85 persone,... Una selezione di notizie su Blitz dei Nas al Marano Stop alle... Discussioni sull' argomento Blitz dei Nas al Marano. Stop alle attività mediche in un centro estetico; Blitz dei Nas in un negozio di frutta e verdura per i controlli anti - Epatite A: 10mila euro di multa e 600 chili di merce sequestrati. Blitz dei Nas nelle mense ospedaliere della Campania: irregolari 18 strutture su 22I Carabinieri del Nas di Salerno hanno concluso un’ampia campagna di verifica sulle mense ospedaliere svolta tra i mesi di febbraio e marzo nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. È emerso ch ... blitzquotidiano.it BLITZ NAS Blitz dei Nas nelle mense ospedaliere: irregolarità riscontrate in 18 strutture su 22I Carabinieri del Nas di Salerno hanno condotto una vasta operazione di controllo denominata Mense Ospedaliere ... statoquotidiano.it Importante blitz antidroga a Milazzo: 17 arresti per traffico di stupefacenti. Smantellato un gruppo attivo tra la costa tirrenica e le Eolie. - facebook.com facebook Cibo scaduto e conservato male, sequestrata oltre una tonnellata. Blitz dei carabinieri in un negozio a Lamezia Terme, sospesa l'attività commerciale #ANSA x.com