Verso l'addio ai flaconi monouso degli hotel | cosa prevede il nuovo regolamento sugli imballaggi

Da fanpage.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo regolamento europeo entrerà in vigore nel 2025, riguardando gli imballaggi in plastica utilizzati da hotel, ristoranti e bar. La normativa prevede la graduale eliminazione dei flaconi monouso e introduce nuove regole sulla produzione e sul riciclo di questi materiali. La misura coinvolge le aziende del settore che devono adeguarsi alle disposizioni stabilite dalla normativa europea.

Ecco cosa cambierà per ristoranti, bar e hotel con l'applicazione del Regolamento UE 202540 sugli imballaggi in plastica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

