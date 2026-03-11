Verso l'addio ai flaconi monouso degli hotel | cosa prevede il nuovo regolamento sugli imballaggi

Un nuovo regolamento europeo entrerà in vigore nel 2025, riguardando gli imballaggi in plastica utilizzati da hotel, ristoranti e bar. La normativa prevede la graduale eliminazione dei flaconi monouso e introduce nuove regole sulla produzione e sul riciclo di questi materiali. La misura coinvolge le aziende del settore che devono adeguarsi alle disposizioni stabilite dalla normativa europea.

