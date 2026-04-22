Una ricerca internazionale analizza 343 omicidi avvenuti tra il 2014 e il 2024, evidenziando come la criminalità organizzata nel Sud Italia abbia modificato le proprie strategie violente. I dati mostrano che i nuovi clan preferiscono interventi mirati e selettivi per controllare i mercati della droga, riducendo l’uso della violenza indiscriminata rispetto al passato. La scoperta mette in luce una tendenza chiara nel modo in cui si strutturano le attività criminali nella regione.

Una ricerca accademica internazionale condotta su un campione di 343 omicidi commessi tra il 2014 e il 2024 rivela come la criminalità organizzata in Italia abbia mutato radicalmente i propri metodi violenti, prediligendo interventi mirati per regolare i mercati della droga. I dati indicano che la maggior parte degli episodi mortali non è legata a scontri casuali, ma a una gestione interna e gerarchica dei clan, con una concentrazione geografica che vede il Sud Italia come epicentro principale del fenomeno. La nuova geografia della violenza: tra controllo dei mercati e gerarchie interne. L’analisi dettagliata pubblicata sull’International Journal of Drug Policy evidenzia una realtà in cui l’omicidio non è più un atto indiscriminato, ma uno strumento di governance criminale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafie e droga: ecco come la violenza regola i nuovi clan del Sud

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